Anagni – Inaugurazione bis per il centro anziani in zona Canalara

E’ stato inaugurato in questi giorni il centro anziani in zona Canalara. Si tratta della seconda inaugurazione nell’arco di sei mesi. La prima avvenne il 22 giugno scorso con la presenza dell’allora commissario prefettizio Massimo Di Donato e prefetto Emilia Zarrilli.

Il progetto del centro anziani fu presentato dalla giunta Noto, portato avanti dalla giunta Bassetta e grazie all’attenzione dell’ex consigliere comunale Egidio Proietti portato alla sua realizzazione.

In questi giorni l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Natalia con la collaborazione del consigliere delegato ai Servizi Sociali Danilo Tuffi ha inaugurato il centro. Ecco la nota stampa del Comune: “Dopo anni finalmente agli anziani della zona è stato restituito un luogo di aggregazione nel segno di un rinnovato interesse per le politiche sociali e ricreative da parte dell’amministrazione Natalia. Il consigliere Tuffi dichiara: «Il centro anziani della Canalara era stato finanziato dalla Regione Lazio con “Fondi Docup. Ob2 – Recupero ex scuola Canalara” del 2004. Oggi finalmente abbiamo ridato vita a questa struttura. Aprire un centro anziani oggi può sembrare frutto d’ordinaria amministrazione, eppure con uno sguardo più approfondito non è così. In una fase di smarrimento e perdita delle strutture sociali, della possibilità di stare insieme, donare alla città un luogo d’aggregazione dove poter passare le proprie giornate diventa fondamentale. Questa è la linea politica che questa amministrazione guidata dal sindaco Daniele Natalia vuole perseguire anche nel prossimo futuro. Tutte le zone di Anagni, periferie comprese, devono essere dotate di strutture di questo tipo, centri polifunzionali per anziani ma in generale per tutti i cittadini perché il tessuto connettivo della società si ricostruisce anche tramite una presenza “fisica” sul territorio”.

Il centro anziani è attualmente gestito dal presidente Vincenzo Armeni.

Anna Ammanniti

