Anagni – In città il gazebo di Panzironi, la raccolta firme per non essere radiato

Il giornalista Adriano Panzironi in città con il gazebo con lo slogan “Io sto con Panzironi per la libertà di stampa”.

In giro per 100 piazze di Italia per raccogliere le firme per la petizione popolare, necessarie per non essere radiato dall’Ordine dei Giornalisti. Adriano Panzironi propone il suo metodo per “vivere 120 anni” e curare diverse patologie, quali alzheimer, diabete e cancro, attraverso una dieta iperproteica a cui abbinare degli integratori da lui stesso prodotti. E’ stato denunciato dall’Ordine dei Medici e a luglio scorso l’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha preso i primi provvedimenti: 8 mesi di sospensione per il giornalista pubblicista.

Anna Ammanniti