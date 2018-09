Anagni – Il senatore Ruspandini: PS, recuperiamo il progetto già completo e finanziato

Il senatore Massimo Ruspandini, dopo aver sottoscritto assieme ai cittadini la richiesta di un Pronto Soccorso, aderendo alla campagna di “Adesso basta!”, fa un importante passo avanti.

“Nel giugno del 2005 – confida il senatore di Fratelli d’Italia – l’ufficio Urbanistica del Comune di Anagni rilasciò Permesso a costruire alla Asl che aveva chiesto di poter realizzare un Pronto Soccorso attrezzato ed importante. I fatti: in data 11.03.2002 il Comune di Anagni ha espresso parere favorevole allo studio di fattibilità con nota 1769. In data 23.10.2002 il Comune di Anagni ha espresso parere favorevole sul progetto preliminare con nota 7048. In data 28.01.2003 il Nucleo valutazione Regionale della Regione Lazio ha approvato il progetto preliminare con nota 7949/4A-10A/426. In data 28.08.2003 su richiesta della Soprintendenza Archeologica per il Lazio la Asl di Frosinone ha autorizzato la effettuazione dei sondaggi archeologici. In data 16.06.2004 la Soprintendenza Archeologica per il Lazio ha approvato il progetto preliminare. Quindi, il Permesso vidimato dagli uffici comunali”.

Ad oggi “il finanziamento che pare fosse di un importo superiore ai due milioni e mezzo di euro – ritiene Ruspandini – potrebbe essere stato dirottato altrove a causa della lungaggine dell’iter autorizzativo. Ma resta un progetto costato sembra 250 milioni di lire, e completo in ogni dettaglio. Ritengo sia doveroso provare a recuperarlo e farlo realizzare da chi di competenza!”.

Jackal