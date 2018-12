Anagni – Il prefetto Ignazio Portelli incontra i sindaci

Lunedì scorso il neo prefetto Ignazio Portelli ha incontrato i sindaci della zona nord della provincia di Frosinone. La riunione per conoscere le criticità e le problematiche del territorio, legate soprattutto ai delicati argomenti della sanità, ambiente e lavoro.

L’incontro si è svolto presso la Sala della Ragione, tra il prefetto Portelli e i suoi collaboratori con il sindaco Daniele Natalia e i sindaci di Acuto, Piglio, Ferentino, Filettino, Fiuggi, Fumone, Guarcino, Morolo, Paliano, Sgurgola, Trevi nel Lazio, Torre Cajetani, Trivigliano, Vico nel Lazio, Supino, Morolo e Patrica. Nell’occasione il prefetto Portelli ha voluto dividere la Provincia di Frosinone in cinque ed Anagni è la città baricentrica di una di esse.

Il sindaco Natalia: “Il prefetto ci ha onorato per aver scelto Anagni come luogo di questo importante incontro. Con grande spirito di servizio ha voluto conoscere per bocca dei sindaci presenti le criticità e le problematiche del territorio. Ogni collega sindaco ha evidenziato le peculiarità della propria città, ma anche i tanti problemi generali del territorio. Sono lieto del fatto che il prefetto abbia preso nota e condiviso il parere dei sindaci su tre temi fondamentali per il nostro territorio come sanità, ambiente ed occupazione”. Nel corso dell’incontro il prefetto Portelli ha auspicato uno snellimento per le pratiche amministrative e burocratiche, in modo da favorire gli imprenditori che abbiano voglia di investire sul territorio. Il sindaco Natalia ha inoltre illustrato al prefetto la delicata situazione della sanità locale e le battaglie che cittadini ed istituzioni stanno portando avanti su questo fronte. “Con il prefetto abbiamo parlato della necessità di avere un pronto soccorso, perché un territorio così vasto e con una importante densità di popolazione ha bisogno di una struttura sanitaria di questo tipo. Il prefetto ha preso nota dell’importante questione sollevata”. Un altro tema affrontato è stato quello dell’inquinamento nella Valle del Sacco, dove il prefetto ha evidenziato la necessità di prevenire eventuali futuri danni, parlando di prevenzione. Un incontro proficuo che apre le porte alla costruzione di una più compatta rete di collaborazione tra le città dell’area nord della Provincia di Frosinone.

Anna Ammanniti