Anagni – Il Concorso sulla “vita”, premiate le scuole della Diocesi

Domenica 4 febbraio, presso il Pontificio Collegio Leoniano, dalle ore 16 alle ore 19, con la presenza di S.E. Mons. Lorenzo Loppa e i capi di istituto, sono state premiate le classi, con il miglior lavoro presentato seguendo le diverse tematiche.

Domenica scorsa si è celebrata la 40^ Giornata per la vita, indetta dalla Conferenza Episcopale Italiana e dopo sette anni di interruzione è tornato il concorso riservato alle scuole. Questo concorso ha segnato una significativa attenzione e collaborazione che rivolge costantemente la comunità diocesana al mondo della scuola. L’Ufficio per la pastorale della famiglia ha promosso, per le scuole di ogni ordine e grado della Diocesi, il concorso sulla “vita”, offrendo, in tal modo, una valida opportunità di unire le finalità educative alle unità didattiche, coinvolgendo non soltanto gli insegnanti di Religione ma anche tutti gli insegnanti indistintamente. Sono stati affrontati argomenti riguardo la famiglia, il tempio della vita, il territorio e il lavoro a servizio della vita, la pace, il rispetto degli anziani, la sofferenza, le malattie, la fame nel mondo, il diritto alla vita, fondamento di democrazia e di pace, la vita per un mondo libero, il rispetto della donna, la donazione degli organi e la donazione del sangue, il volontariato, l’accoglienza, e l’integrazione extracomunitari, il bullismo. Hanno preso parte al concorso diocesano gli alunni della Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di primo e secondo grado. I lavori sono stati rappresentati in diverse modalità, con la realizzazione di un lavoro manipolativo con l’utilizzo di diversi materiali, lavoro di gruppo, il disegno, la presentazione di Power Point, poesia, canzone, racconto, video, multimediali e digitali. Gli elaborati sono stati valutati da apposite commissioni. Sono stati premiati 81 lavori realizzati da 513 alunni. A tutti gli studenti che hanno partecipato è stato consegnato un attestato e alle scuole delle targhe. La scuola premiata per i maggiori lavori eseguiti è il Secondo Comprensivo Anagni che ha ricevuto un videoproiettore.

Ecco tutte le scuole premiate:

Premiati lavori letterari (commissione: Fulvio Felli, Luciana Zegretti, Adriano Gioè)

Scuola Primaria Classe 2^

2° I.C. Alatri 2 – Plesso della Fiura – 23 alunni della 2^ A

1° ex equo

I.C. Alatri 2 – Plesso di Basciano – Francesca Melone

I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – Plesso Fontana Scurano – Ludovica Gizzi

Classe 3^

1° ex equo

I.C. Fiuggi – 10 alunni della 3^ B hanno realizzato la poesia “Il bullismo non è uno scherzo”

I.C. Fiuggi – altri 10 alunni della 3^ B hanno realizzato un testo sull’accoglienza e integrazione “Ci piace starti vicino”

I.C. Alatri 2 – Plesso di Basciano – 14 alunni della 3^ B

I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – Plesso Fontana Scurano – Asia Balcaici, Beatrice Scardella, Samuele Sabellico ed Edoardo Costantini.

Classe 4^

3° I.C. Supino – Plesso di Morolo – Luigi Carboni della 4^ A

2° ex equo

I.C. Anagni 2 – Plesso di Tufano – Angela Valerio, Arianna Celluzzi, Noemi Corsi e Francesca Polletta della 4^ A

I.C. Guarcino – Plesso di Vico Colli – Giulia Maria Renzullo

1° ex equo

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Michela Luci e Asia Camilli

I.C. Supino – Plesso di Morolo Capoluogo – Federico Ferrari

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Ginevra Pacella ed Elisa Graziani

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Leonardo Bellardini e Diego Reali

I.C. Anagni 2 – Plesso di Tufano – Benedetta Stirpe, Michael De Carolis, Chiara Montesanto e Stefano Marconi della 4^ A

I.C. Fiuggi – Plesso di Acuto – 13 alunni hanno realizzato un libro di poesie.

Classe 5^

3° ex equo

I.C. Ferentino 1 – Plesso di Fumone Pozzi – Marta Lisi, Desirée Pappalardo e Giorgio Traccitto

I.C. Egnazio Danti – Plesso Mole Bisleti – Davide Cianfrocca 5^ A

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Gaia Corsi, Daniele Bellardini, Mirko Maracchioni, Alessandro Ghiuta ed Etiosa Emwingare della 5^ A

2° ex equo

I.C. Guarcino – Plesso di Guarcino – Samuele Grande

I.C. Egnazio Danti – Joseph Santucci della 5^ A

I.C. Alatri 1 “Luigi Ceci” – Davide Sabellico della 5^ B

I.C. Alatri 1 “Luigi Ceci” – Melissa Vinciguerra della 5^ A

1° ex equo

I.C. Alatri 1 “Luigi Ceci” – Emma Galuppi, Ludovica Scarano, Salvatore Di Nocera e Lorenzo Scandurra della 5^ C

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Asia Vani

I.C. Ferentino 1 – Plesso di Fumone Pozzi – 15 alunni

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classe 1^

3° I. C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti”- Daniele Frioni e Simone Rossi, “Grazie anziani” 1^ A

2° I. C. Anagni 2 – Federica D’Ercole e Margherita Bufo “Il bullismo.it” 1^ A

1° I. C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti”- Andrei Dinescu “La famiglia, tempio della vita” 1^ C

Classe 2^

3° I.C. Alatri 1 “D. Alighieri” – Aldo Retrosi “La pace” 2^ C

2° I. C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti”- Emanuela Culicelli, Marianna Di Fabio, Alessandra Gizzi, Giulia Sabellico e Sara Bellotti “Non si toccano le donne” 2^ B

1° I.C. Alatri 1 “D. Alighieri” – Gabriela Toma “Contro il bullismo” 2^ C

Classe 3^

3° I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Asia Bovi “La fame nel mondo” 3^ A

2° I.C. Alatri 1 “D. Alighieri” – Aurora Minnucci “A te” 3^ B

1° I.C. Alatri 1 “D. Alighieri” – Federico Tammetta e Andrea Proietti “Il nostro più grande tesoro” 3^ B

Premiati lavori multimediali (commissione: Elio Huller e Marco Ludovici)

Scuola Primaria

Classe 3^

1° I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – Plesso Fontana Scurano 3^ A – pps “L’albero della vita”

Classe 4^

3° I.C. Egnazio Danti – Plesso Mole Bisleti 4^ B composta da 22 alunni – Canzone

2° I.C. Alatri 1 – Plesso Monte San Marino 4^ e 5^

1° I.C. Egnazio Danti – Plesso Mole Bisleti 4^ A – “Io posso raccontare”, Video sul bullismo

Classe 5^

3° I.C. Alatri 1 “G.B. Lisi” – Domitilla Bigli, Maria Caprini, Leonardo Gamberoni, Benedetta Rossi, Luca Vinci, Alessandro Zazzini, 5^ A – ppt sulla pace

2° I.C. Egnazio Danti – Plesso “Felice Cataldi” – Beatrice Gori, Asia Cataldi, Melissa D’Amico, Gabriele Pigliacelli e Ludovica Del Vescovo della 5^ A – Violenza sugli anziani

1° I.C. Egnazio Danti – Plesso “Felice Cataldi” – Giorgia Fratangeli, Asia Bianchi, Martina Fanfarillo, Lucrezia Di Castro, Jamira Ciocchetti, Carlotta Toti della 5^ B – Video

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classe 1^

3° I.C. Anagni 2 – Carolina Sciarretta e Asia Gratis della 1^ E – ppt “Il rispetto verso le donne”

2° I.C. Anagni 2 – Plesso San Magno – Mattia Balzano e Alessandro Cofra della 1^ A – ppt “La famiglia come tempio della vita”

1° I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – Aurora Coccia, Sofia Di Mario, Giulia Giusti, Maria Chiara Muscarella, Elisa Tebi della 1^ D – video con il tema della violenza sulle donne “Neanche con un dito”

Classe 2^

3° I.C. Fiuggi – Luca Rossini, Filippo Severa, Michele Pacciani e Giorgio Maschiella della 2^ B – ppt “Bullismo e cyberbullismo”

2° I.C. Anagni 2 – Noemi Corsi 2^ E – ppt “La fame nel mondo”

1° I.C. Guarcino – Giulia Stirpe e Sofia Rossi 2^ A – “My movie”

Classe 3^

3° I.C. Fiuggi – 3^ A “La pace e le religioni”

2° I.C. Fiuggi – 3^ E “No al bullismo”

1° I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – 18 alunni della 3^ C sul bullismo

Premiati disegni (commissione: Rosetta Noto, Enrico Fanciullo, Ugo Colacecchi)

Scuola dell’Infanzia

Per l’autenticità e la spontaneità

3°I.C. Alatri 2– Plesso Collelavena Sez. A

2°I.C. Piglio – Plesso di Trevi Nel Lazio (libretto di disegno)

1°ex equo due lavori dell’I.C. Piglio – Plessi di Romagnano e Capoluogo (due libretti di disegno)

Scuola Primaria

1° Pluriclasse I.C. Alatri 2 – Plesso di Collepardo

Libera composizione comprensiva di significativi elementi. Denota ampio senso di libertà, una fantasia sognatrice ed un buon sentimento.

Classe 1^

1° I.C. Alatri 2 – Plesso di Collepardo – Lavoro svolto da Federico Carbone, Erika Rossi, Laura Fanfarillo, Aurora Memmo e Syria Lisi

Un forte inno alla vita che nasce dal creato. Figure libere e leggere, che godono del contatto con la natura nella quale si immergono. Composizione espressiva e incisiva.

Classe 2^

3° I.C. Fiuggi – Palumbo Chiara 2^ A

2° I.C. Fiuggi – Diana Giulia 2^ A

1° I.C. Alatri 2 – Plesso di Basciano – Marco Paluzzi 2^ B

Evanescenti figure immerse nella natura, gratificate dai giuchi e dal volo di un aquilone, simbolo di leggerezza e libertà. Tratto delicato e colori appropriati.

Classe 3^

3° I.C. Guarcino – Amine Elkeyati

2° I.C. Anagni 1 – Nicolò Imperia 3^ B

1° I.C. Alatri 2 – Plesso Fiura – Alessio Ritarossi 3^ A

Il disegno, su vari piani raffigura una scena di vita tra il sogno e la realtà. Un primo piano inquietante, in contrasto con i piani successivi, che sollevano l’animo sino a giungere a quello di fondo che ispira sogno, tra un sole civettuolo e nubi fuggenti.

Classe 4^

3° I.C. Guarcino – Francesca De Padova

2° I.C. Supino – Plesso di Morolo Cerquotti – Syria De Castro

1° I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Classe di 21 alunni

La composizione, di estensione mondiale, è un inno ai migliori sentimenti umani; in primo piano viene esaltato il valore della pace, quale preziosa voce di Dio. Ricco anche nella realizzazione ben costruita con colori gratificanti.

Classe 5^

3° I.C. Anagni 1 – Plesso di S. Bartolomeo – Edea Lapomarda V^ A

2° I.C. Anagni 1 – Plesso di Prato

1° I.C. Supino – Plesso di Morolo Capoluogo – Francesco Marocchi

Una realizzazione dal tratto incisivo e personale: esprime il valore del creato con pochi simboli rappresentativi di un ordine essenziale.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Classe 1^

3° I.C. Anagni 2 – Caterina Torroni, Aurora Pelliccia, Gabriele Frocione, Federica Fida, Leonardo Bellomo, Sofia Fabbrizi 1^ E

2° I.C. Anagni 2 – Elena Galanti, Benedetta De Luca, Simone Piras, Matteo Santoro 1^ A

1° I.C. Alatri 2 “Sacchetti Sassetti” – Giorgia Santachiara e Beatrice Rondinara 1^ C

La composizione esalta il valore del volontariato, elevata manifestazione dell’essere umano, con immagini ben realizzate, tra un sole luminoso e nubi tenui in movimento.

Classe 2^

3° I.C. Fiuggi – Alice Principia, Caterina Pannone, Ludovica Miozzi, Emma Moro, Marta Sapio, Asia Vocci, Mattia Saccucci, Gabriele Girolami, Eleonora Satta 2^ A

2° I.C. Alatri 1 “Dante Alighieri” – Sara Maggi, Benedetta Dell’Uomo e Valeria Pitocco 2^ B

1° ex equo

I.C. Alatri 1 “Dante Alighieri” – Sara Maggi, Alessio Sabellico, Tommaso Campoli, Manuel Calicchia, Elisa Ceccarini 2^ B

Conn immagine particolare, la composizione costituisce una naturale riflessione sul significato della vita che scaturisce dalla natura creata. Il disegno è stato realizzato con mezzi tecnici differenziati. Buono il tratto.

I.C. Alatri 1 “Dante Alighieri” – Rachele Rossi e Alessio Rosca 2^ B

Gli autori hanno dato una rappresentazione di un elemento naturale usando intrecci movimentati e colori diversificati. La natura creata emerge in una immagine vitale ed originale che tende verso l’alto, con significato trascendentale.

I.C. Anagni 2 – Francesco Vespa 2^ A

Una bella e ricca immagine con in basso due figure a colloquio sul significato della vita, originata dal creato.

Riconoscimento di merito a

I.C. Anagni 2 – Plesso di Osteria della Fontana – Sofia Trotto, Melissa Gratissi, Benedetta Sartori, Lorenzo Sartori II^ F

Classe 3^

3° I.C. Supino – Plesso di Morolo – Azzurra Carinci, Giorgia D’Ascani, Gaia Stracqualursi e Mariam Rodriguez 3^ B

2° ex equo

I.C. Anagni 2 – Plesso di Sgurgola – Iris Cristini, Diletta Corsi, Tommaso Martini, Giulia Posa, Lucrezia Orlandoni e Asia Bovi 3^ A

I.C. Anagni 1 – Sofia Simonetti, Sasha Fontana, Annaliza Bontoi, Desireé Cesari e Silvia Shytaj 3^ B

1° I.C. Ferentino 1 – Plesso di Fumone – Simone Bellotti, Lorenzo Cecchetti, Silvia D’Amico, Erika Di Fede, Sergio Frioni, Giulia Lochmann, Marta Magliocchetti, Mirko Passa, Mattia Scandurra e Francesco Uspini 3^ A

Stupenda immagine sulla vita ove dei simboli fanno da contorno al nucleo familiare, tema centrale del lavoro. Composizione coinvolgente realizzata con equilibrio e con armonia di colori.

