Anagni – Elezioni Regionale: ecco i cinque candidati anagni, tra sorprese e dubbi

(di Anna Ammanniti) Il 4 marzo prossimo, i cittadini del Lazio saranno chiamati, oltre alle elezioni Nazionali, al rinnovo del governo regionale. La città dei papi schiera 5 candidati: Giuseppe Felli, Fernando Fieramonti, Nadia Cardinali, Gianfranco Giuliani, Valeriano Tasca.

Mentre il centro sinistra presenta Nicola Zingaretti per il suo secondo mandato, alla destra regna il “caos”, manca poco più di un mese all’apertura delle urne e ancora non esce fuori il nome del candidato. C’è battaglia tra Pirozzi, Parisi, Rampelli e Gasparri, forse, notizia dell’ultima ora, sembrerebbe Parisi il candidato. Il Movimento 5 Stelle scende in campo con Roberta Lombardi, mentre Casapound presenta come candidato governatore Mauro Antonini.

Ad Anagni Giuseppe Felli, vice sindaco ed assessore, si presenterà con la lista civica Zingaretti, con il plauso del sindaco Fausto Bassetta: “La candidatura di Felli alle regionali penso sia una buona occasione, perché questo territorio abbia un suo rappresentante che possa tutelare le sue giuste istanze, sinora poco curate in ambito regionale. “

Il Pd cittadino non schiera nessuno, seguendo una strategia politica di partito, calcolando, molto probabilmente che i voti degli anagnini confluiscano verso il candidato alla Regione, Mauro Buschini. Sottovalutando però il fatto che l’attuale assessore regionale non raccoglie consensi favorevoli tra il popolo anagnino, soprattutto dopo le discusse vicende relative all’ospedale. La scelta di Giuseppe Felli, proveniente da una lista civica (Progetto Anagni) con il plauso del sindaco Fausto Bassetta e la chiamata diretta dell’attuale presidente Zingaretti, rappresenta un’ulteriore sfida per l’avvocato. Sullo scenario anagnino c’è quindi una partita aperta da giocarsi tutta in casa, con i cinque candidati presentati per le regionali. Un’unica donna, Nadia Cardinali imprenditrice, si presenta con la lista Noi per L’Italia di Alfredo Pallone. L’esordio in politica della Cardinali, mossa dal desiderio ed obiettivo di rivendicare il diritto alla salute, all’ambiente e al lavoro. “Nessuno ha mai fatto niente per condurre una battaglia in Regione su questi temi molto importanti!”.

Valeriano Tasca (Casapound): “Ci tengo a dirti che io non ho chiesto di candidarmi, per me è solo un onore poter rappresentare CasaPound Italia. La dirigenza di CasaPound Italia e naturalmente Mauro Antonini, hanno scelto il mio nome per gli sforzi che tutti i militanti di questo territorio da anni portano avanti per avere una sanità decente e quindi un ospedale. Per ottenere il diritto alla casa con la nostra iniziativa del Mutuo Sociale 2.0. Per combattere il fenomeno dell’ immigrazione selvaggia su cui ormai è chiaro esistere un vero e proprio mercato ignobile, in cui molte cooperative si stanno arricchendo. Senza contare le tante battaglie per il mondo del lavoro, ancora dobbiamo capire che fine hanno fatto i soldi del famoso accordo di programma e quelle per l’ambiente”.

Fernando Fioramonti (M5S): “ Sostengo il Movimento 5 Stelle e la sua candidata, alla carica di Governatore della Regione Lazio, Roberta Lombardi. In questo momento di crisi, creata da una pessima gestione della Regione Lazio negli anni, servono idee e uomini di buon senso, senza nessuna connotazione di destra o di sinistra, che indichino la strada verso il futuro. Il Movimento 5 Stelle è proprio questo: il futuro, dove al centro ci siano i bisogni delle persone. Sono stato scelto tramite votazione on line su un numero elevato di attivisti in base al mio curriculum.”

Giuseppe Felli (Progetto Anagni) :” Ho deciso di accettare la candidatura alle prossime regionali di marzo 2018 per portare le istanze del territorio in cui sono cresciuto e che amo. Il mio percorso politico è stato da sempre ispirato da un forte senso civico, libero da condizionamenti e logiche di partito, ma decisamente rispettoso delle Istituzioni. Per tre anni ho ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio comunale di Anagni e questo mi ha consentito di avere un dialogo con tutte le forze politiche ed i gruppi civici, non solo locali. Ho deciso di scendere in campo perché credo tenacemente che questo Territorio abbia bisogno di un riferimento forte, di qualcuno che porti avanti un percorso fatto di azioni, di contributi e di obiettivi al servizio delle persone della nostra Regione. Un territorio che necessita di un Patrimonio d’Impegno concreto su più fronti e sulle questioni più importanti, Salute, Ambiente ed Occupazione. La candidatura che i Vertici Regionali hanno inteso affidarmi penso possa costituire un’importante occasione per fare fronte comune e tentare di avere quella rappresentatività regionale che manca da anni e che questo Territorio merita. Ho pertanto accettato la candidatura nella lista civica del Presidente Zingaretti perché al contempo è stata chiesta ed ottenuta la responsabilità di contribuire alla formazione del programma elettorale nel quale riportare le istanze, le emergenze e le necessità che richiedono un’attenzione particolare a tutela dell’interesse generale”.

Per dovere di cronaca il candidato Gianfranco Giuliani era impossibilitato nel rispondere.

Anna Ammanniti