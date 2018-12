Anagni – Carolina Marquez soccorsa al Primo Intervento dell’Ospedale

Carolina Marquez, cantante colombiana (Bogotà) famosa nel mondo, ha fatto ricorso ai medici del Punto di Primo Intervento della città dei papi.

La cantante, a Fiuggi per un breve periodo di relax, ha avvertito un malore, ed è stata accompagnata al PPI di Via Onorato Capo. Nell’ex ospedale l’artista ha seguito l’iter diagnostico (visita chirurgica, analisi, radiografia); l’ecografia non è stato possibile effettuarla per l’assenza del radiologo. Constatata la necessità dell’intervento, la Marquez ha scelto di essere trasferita in un ospedale di Roma, dove è stata operata per “appendicite improvvisa”. Dopo il periodo post operatorio, riprenderà la sua tournee che prevede esibizioni in Sicilia nelle prossime settimane.

