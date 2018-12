Anagni – Arriva nella città dei papi il primo Liceo Sportivo!

Nasce il LISS, il Liceo Scientifico Sportivo, anche nel nostro territorio: l’Istituto di Istruzione Superiore “Dante Alighieri” di Anagni-Fiuggi, diretto dal Prof. Adriano Gioè, si aggiudica il nuovo indirizzo di studi, il terzo approvato finora dalla Regione Lazio nella provincia di Frosinone nell’ambito del piano di dimensionamento scolastico 2019/20.

Il risultato è importante, non soltanto perché l’Istituto è da sempre caratterizzato da un’offerta formativa particolarmente attenta ai vari ambiti delle scienze motorie attraverso numerosi e qualificati progetti (finanziati persino con i Fondi Strutturali Europei), ma anche perché i nuovi licei sportivi si avviano a diventare una bellissima e incoraggiante realtà nazionale, a cui si ricollega, più in generale, la funzione di volano per l’occupazione e per lo sviluppo che la scuola pubblica dovrebbe esercitare in ogni ambito. Gli studenti del LISS, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico, dovranno infatti saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti; essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport; saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; essere in grado di orientarsi nell’ambito socioeconomico del territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali. Nessun timore, al di là delle finalità dell’indirizzo, per la formazione degli studenti intesa nella sua globalità e nella sua futura propedeuticità per l’iscrizione a ogni facoltà universitaria: il quadro orario delle discipline garantirà in cinque anni la preparazione a livello liceale in tutti gli ambiti salvaguardando le materie cosiddette “tradizionali” (Lingua e letteratura italiana; Lingua Straniera, compreso l’insegnamento CLIL, ovvero l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non linguistica; Storia e Geografia; Filosofia; Matematica; Fisica; Scienze naturali; Religione o attività alternative), ma potenziando ovviamente le discipline di indirizzo (Scienze motorie e sportive) e introducendo nuovi insegnamenti specifici (Diritto ed economia dello sport, Discipline sportive). Come recita testualmente il quadro normativo del nuovo liceo (art. 2, comma 1 del D.P.R. n. 52 del 05 marzo 2013) in merito ai risultati di apprendimento specifici, «La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali e dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative». Una nuova e allettante opportunità per tutti gli studenti di terza media del territorio alle prese con la scelta, delicatissima ma talvolta decisiva, della scuola superiore: dall’a.s. 2019/20 l’“Alighieri” offrirà loro, oltre agli indirizzi consolidati nel tempo in ambedue le sedi (classico, scientifico, scienze applicate, linguistico), anche un liceo al passo con una didattica innovativa e decisamente inclusiva, dato che l’indirizzo scientifico sportivo si avvarrà di un’attrezzistica all’avanguardia e di spazi sul territorio (come il Palazzetto dello Sport di Anagni) dove far “suonare la campanella” e fare lezione, privilegiando le attività fuori dall’aula con il supporto di enti con cui l’Istituto stipulerà convenzioni e protocolli d’intesa.

All’insegna del motto latino “mens sana in corpore sano” per le future generazioni.

QUADRO ORARIO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

DISCIPLINE 1° Biennio 2° Biennio 5° Anno Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 Storia e geografia 3 3 Storia 2 2 2 Filosofia 2 2 2 Matematica* 5 5 4 4 4 Fisica 2 2 3 3 3 Scienze naturali** 3 3 3 3 3 Diritto ed economia dello sport 3 3 3 Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3 Discipline sportive 3 3 2 2 2 Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 TOTALE ORE settimanali 27 27 30 30 30

*Con Informatica al primo biennio

** Biologia, Chimica, Scienze della terra

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.

