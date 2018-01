Anagni – Al via la terza Domenica Ecologica

Domenica 21 gennaio appuntamento con la terza Domenica Ecologica, organizzata dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Fausto Bassetta con eventi sportivi, ludici, educativi e d’attrazione, per poter vivere il centro storico e passeggiare in tranquillità per le piazze e i vicoli.

Dalle 8.00 alle 20.00 sarà vietato l’accesso ai veicoli da Porta Santa Maria a Porta Cerere. Alle 10.00 è prevista la pedalata ecologica per il centro storico con partenza da Piazza Cavour organizzata da Ciociaria Camper Club. Sempre in Piazza Cavour verrà allestito uno stand per l’esposizione e prova gratuita di bici e scooter elettrici e uno spazio ludico per bambini che potranno divertirsi nella gimkana con le biciclette. Alle 11.00 è in programma il “Corso gratuito di disostruzione pediatrica e per adulti” presso la Sala della Ragione organizzato dall’Associazione Oliver. A cura della Pro Loco di Anagni in Piazza Cavour e Piazza Innocenzo III verranno allestiti dei mercatini per i cittadini e i turisti che verranno a visitare la città. Il sindaco Fausto Bassetta, l’assessore all’Ambiente Giuseppe Felli e l’amministrazione comunale sono grati alle associazioni che hanno inteso partecipare all’organizzazione degli eventi, la Pro Loco di Anagni e la Ciociaria Camper Club, per aver contribuito alla proposta turistica della giornata e per le iniziative tese a diffondere la sana pratica sportiva e la conoscenza di una mobilità alternativa a quella veicolare e non inquinante, quale può essere quella l’utilizzo di biciclette e scooter elettrici.

Contattato telefonicamente l’assessore all’Ambiente Giuseppe Felli, ha dichiarato: “ La terza domenica ecologica organizzata dall’amministrazione e prevista nel PIO (Piano di intervento operativo) adottato dal Comune di Anagni in osservanza della normativa statale e regionale si caratterizza per lo spazio dato ancora una volta alla pratica sportiva ciclistica e soprattutto alla mobilità alternativa costituita dall’uso di bici e scooter elettrici che costituiscono l’ultima frontiera della mobilità cosidetta dolce in città. In Piazza Cavour verrà allestito uno stand con bici e scooter elettrici che chiunque potrà provare scorrazzando nel centro storico interdetto al traffico veicolare. L’obiettivo è incentivare l’uso della bicicletta elettrica e anche tradizionale, per girare in città lasciando a casa la macchina, oltre ad altre forme di mobilità alternativa, quale la navetta. Ciò contribuisce al miglioramento della qualità dell’aria che nostro malgrado non è delle migliori e che soprattutto nel periodo invernale, quando sono a regime i riscaldamenti civili, industriali ed altro tende a peggiorare con nocumento per la salute pubblica. Anche Anagni può diventare a misura di bicicletta e in merito occorre ricordare che l’amministrazione ha costituito di recente la “ Rete di Impresa “ aderendo al Bando della Regione Lazio “ Reti di Impresa tra attività economiche “( curato dai consiglieri Sandra Tagliaboschi e Maurizio Bondatti) che prevede l’installazione presso il parcheggio multipiano di San Giorgetto e in Viale Regina Margherita stazioni per il noleggio gratuito di biciclette elettriche (bike sharing).

Anna Ammanniti

