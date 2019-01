Alvito – Weekend nel ricordo di Erminio Sipari

Un intenso weekend tra storia, turismo e natura nel ricordo di Erminio Sipari, fondatore del Parco Nazionale d’Abruzzo, lazio e Molise ed originario di Alvito. Seguendo le tracce dell’illustre anima del Parco più antico d’Europa, verrà inaugurato il Sentiero Sipari.

Ecco una sintesi del ricco programma. Venerdì 5 ottobre alle 16 si terrà un interessante convegno dal titolo “Il Parco nazionale d’Abruzzo e il suo fondatore: Erminio Sipari tra storia e attualità” presso la Sala Conferenze del Centro Visita Ente Parco a Pescasseroli. In tale sede, dopo i saluti delle autorità, si alterneranno interventi da parte dei professori Luigi Piccioni e Costantino Felice e dei dottori Lorenzo Arnone Sipari (pronipote di Erminio), Antonio Carrara e Stefano Pallotta. Seguirà una suggestiva mostra fotografica e documentaria denominata “Erminio Sipari, l’apostolo del Parco nazionale d’Abruzzo-la magia della natura”, con visita guidata alla casa museo Palazzo Sipari di Pescasseroli.

Sabato 6 ottobre, invece, a partire dalle 8:30 fissato il raduno degli escursionisti che avranno l’onore di partecipare per primi all’inaugurazione del Sentiero Erminio Sipari, presso Palazzo Sipari ad Alvito. Dopo i dovuti saluti delle autorità e degli organizzatori, si partirà alla volta di Pescasseroli con sosta in località Forca D’Acero per l’inaugurazione ufficiale del Sentiero Italia Cai insieme ai rappresentanti del Cai d’Abruzzo. La giornata proseguirà con un pranzo all’interno dei locali della Canonica, curato, all’insegna della convivialità, dalla Pro Loco di Pescasseroli. Nel corso del weekend i visitatori avranno la possibilità di degustare i migliori prodotti tipi grazie a Saperi e sapori del Parco. La due giorni si concluderò in grande stile attraverso una rappresentazione teatrale e un coinvolgente intrattenimento musicale.

Si tratta di un’iniziativa che intende far riscoprire il profondo legame tra il Parco e le comunità che ne fanno parte, fortemente voluta dal Comune di Alvito, dal Comune e dalla Pro Loco di Pescasseroli, dal Cai Coppo dell’Orso, dal Cai Abruzzo, dalla Fondazione Erminio Sipari e dall’associazione I Cavalieri dei tratturi della Valle d Comino. Tutti uniti per non dimenticare la “mission” di Erminio Sipari.

Caterina Paglia