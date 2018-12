Alvito – Successo della fase esecutiva del progetto IAM Europe che si avvia alla conclusione

Provincia – Ambiente, incontro coi tecnici del Ministero (video) Ambiente: è questo il tema cardine dell’incontro che si è svolto, questa mattina, presso la Provincia di Frosinone. <Abbiamo necessità di risposte – ha dichiarato ai nostri microfoni il sindaco...

ULTIM’ORA Anagni – Una Clio si ribalta all’incrocio per l’Oasi E’ accaduto verso le 13.30 lungo la Via Casilina, all’altezza del km. 68.800. Il conducente della vettura, per cause al vaglio dei Carabinieri, deve aver perso il controllo della stessa,...

Anagni – “La maravigliosa historia dello Panpepato”, il fantastico spettacolo teatrale Questa sera alle ore 19 presso la magnifica Sala della Ragione, sarà di scena lo spettacolo più dolce e appetitoso dell’anno: “La maravigliosa historia dello Panpepato” La Compagnia Laboratorio T.O.C....

Isola del Liri – Vaccinazioni in tilt, Quadrini: ‘un servizio dove gravitano 5000 utenti deve funzionare’ I disagi nel centro vaccinazioni di Isola del Liri non si placano. Ancora una volta a provocare l’ira di genitori recatisi su appuntamento presso lo stabile ex Inam è stata...

ULTIM’ORA Pontecorvo – Camion bloccato sulla rampa, chiusa uscita A1 Un camion, forse a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, ha perso il controllo sulla rampa di uscita dall’Autostrada del Sole. Il mezzo, di traverso sulle due corsie, ha completamente...

Colleferro – Emergenza rifiuti Roma, il no secco del sindaco Sanna (di Anna Ammanniti) Dopo l’incendio della settimana scorsa al tmb in via Salaria, il sindaco Virginia Raggi sta cercando alternative per superare il periodo di Natale, in cui c’è l’aumento...

Anagni – Eurozinco, venduto un lotto, incassati 982mila euro Nei giorni scorsi, a conclusione di una fase della procedura riguardante la vendita a lotti dello stabilimento Eurozinco, è stato alienato uno dei pezzi pregiati. Il lotto descritto come “Area...

Frosinone – Natale e 90 anni di storia, incontro in Prefettura (video) Un incontro in Prefettura in vista nel Natale e per festeggiare i novant’anni di storia. Forze dell’ordine, amministratori, categorie produttive, la magistratura, il clero e le forze sociale sono stati ricevuti,...

Roma – Protesta dei bus turistici, Capitale paralizzata Il centro di Roma è bloccato dalla protesta degli autisti dei bus turistici. Improvvisa protesta dei rappresentanti delle categorie dei bus turistici contro il provvedimento del Campidoglio che ne vieterebbe l’accesso...