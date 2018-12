Alvito – Si rinnova il gemellaggio con l’omonima città portoghese

Dopo 18 anni, è in programma una nuova visita della delegazione portoghese dell’omonima cittadina di Alvito tramite un contributo della comunità europea che ha finanziato un progetto dal tema “coesione, inclusione e tolleranza per un Europa più tollerante”.

Lunedì, dalle ore 9:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Alvito ci sarà un interessantissima conferenza dal tema “Combattere la stigmatizzazione degli immigrati e la costruzione di narrative per promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca”. A seguire ci sarà la firma di una nuova pergamena di accordo di gemellaggio per rinnovare l’impegno ad incoraggiare ogni valore umano per fiducia, comprensione ed amicizia tra i popoli.

Ricco il programma che vede coinvolti numerosi partner istituzionali quali il Galverla, l’Istituto Omnicomprensivo di Alvito e gli amministratori locali, per l’accoglienza e il confronto con la comunità portoghese.

Tre giorni di incontri, concerti e convegni durante i quali la realtà italiana e la realtà portoghese, avranno modo di affrontare le tematiche di immigrazione e integrazione attivate dai diversi paesi. Testimonial della conferenza saranno i ragazzi del progetto “Valli a …includere” finanziato dalla Regione Lazio con il bando Inclusione Sociale Attiva, realizzato dalla Cooperativa Prassi e Ricerca e Borghi Artistici in collaborazione con il Gal Verla e i comuni di Alvito, Atina, Gallinaro, Picinisco e Villa Latina, selezionato come buona pratica per illustrare le attività di integrazione fra ragazzi italiani e ragazzi immigrati. Il progetto, avviato da marzo 2018, vede coinvolti 15 partecipanti di diverse etnie in un percorso di crescita personale e attività laboratoriali sui temi dell’agricoltura di qualità, turismo, sport e cultura. (fonte comunicato stampa)