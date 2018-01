Alatri – Scuola, nasce l’indirizzo Agrario-Viticoltura ed Enologia

La novità sarà annunciata durante un convegno presso l’Istituto dal titolo “L’Agrotecnico del futuro tra Modernità e Territorialità” che si terrà domenica 14 gennaio alle ore 16.00 presso l’Aula Magna della sede centrale dell’I.I.S. Pertini in via Madonna della Sanità.

L’evento sarà aperto dai saluti del dirigente scolastico, prof.ssa Annamaria Greco, artefice di questo grande progetto che, come vedremo, non coinvolge solo la scuola ma tutto il territorio; subito dopo prenderà la parola il sociologo Arduino Fratarcangeli con un intervento su “Agricoltura Eroica, un nuovo sviluppo rurale attraverso la valorizzazione delle colture tradizionali”. A seguire interverranno: Danilo Scenna, delegato giovani impresa Coldiretti con “Viticoltura biodinamica e vitigni autoctoni del frusinate”; Cristina Scappaticci, Responsabile regionale donne impresa Coldiretti con “Nuove figure della multifunzionalità agricola: l’agrichef” ma anche i referenti delle istituzioni coinvolte, l’on.le Mauro Buschini, Assessore all’ambiente Regione Lazio; Germano Caperna, Consigliere con delega all’istruzione Provincia di Frosinone; Giuseppe Morini, Sindaco di Alatri; Pierino Malandrucco, Vicario Dirigente USP di Frosinone; Mario Costantini, Presidente Provinciale ANPC e referente piano valorizzazione EX CAMPO “Le Fraschette”. Seguirà la premiazione del concorso “La tua idea di biodiversità e agricoltura sostenibile” e una degustazione di prodotti della tradizione. Una grande opportunità per i ragazzi della zona di tornare ad investire (e sperare) in un settore che in molti definiscono come la nuova chance del futuro.

Andrea Tagliaferri