Alatri – Scuola Luigi Ceci, prime convergenze tra Sindaco, Dirigente e genitori

Nella infuocata riunione di questa mattina dopo le accuse reciproche si è tornati a parlare di soluzioni e pare siano stati presi importanti impegni.

“Finalmente pare ci siamo”. Così esordiscono alcune della mamme uscite dalla riunione ottenuta con caparbietà mettendo a confronto dal vivo l’Amministrazione comunale e la dirigenza scolastica in merito ai tanti problemi che da mesi affliggono la scuola elementare di via del Calasanzio. “Siamo ottimiste perché ci è sembrato che finalmente ci sia la volontà di lavorare insieme per risolvere le problematiche che rendono la vita dei nostri bambini difficile e pericolosa in alcuni casi. Per questo ringraziamo sia il sindaco sia il dirigente Giacomini per quanto promesso ed aspettiamo vigili che le cose vengano effettivamente fatte. Non abbiamo nessuna finalità né politica né polemica, pensiamo solo ai nostri figli”.

C’è da dire che le frizioni tra amministrazione comunale e dirigenza scolastica sono evidenti da molto tempo ma forse l’incontro di oggi è servito anche a rasserenare un po’ il clima anche in quell’ambito. Gli impegni presi nell’immediato riguardano lavori sull’impianto di sorveglianza; sulle infiltrazioni di acqua; sul marciapiede; sul giardino. Sul problema, sollevato in verità dall’altro plesso, la G.B.Lisi ma che pare sia un problema comune a tutte le scuole, quello dell’inefficienza della rete internet, l’Assessore ha già chiarito che una soluzione forse è stata trovata e che metterà al corrente i referenti delle scuole comunali chiedendo loro di sottoscrivere dei contratti singoli che sono molto meno onerosi di quello unico centralizzato a nome del Comune. A fine anno, poi, quelle spese di ciascuna scuola verranno rimborsate dall’amministrazione. Ora non resta che attendere e monitorare la soluzione delle varie problematiche.

And. Tag.