Alatri – Partita l’estate alatrense… Jazz, Folk, Expò d’arte fino a settembre

Il Delegato alla Cultura Fantini: “Ritardi dovuti ai lavori in piazza e al reperimento fondi, ma finalmente ci siamo… tanti appuntamenti tradizionali e qualche interessante novità come Cantine Aperte a settembre”.

<<Anche quest’anno siamo riusciti a garantire un palinsesto importante, nonostante qualche ritardo nell’ufficializzazione del programma dovuto all’avanzare dei lavori nella Piazza principale ed al non semplice reperimento dei fondi necessari ad assicurare una programmazione così valida. Teniamo conto, ovviamente, delle manifestazioni che negli ultimi anni hanno rappresentato i punti cardine dell’estate Alatrense, non dimenticando però, di lasciare spazio a qualche novità. Penso al successo del “Natale di Alatri”, per citare uno degli eventi già svolti, che da diversi anni rappresenta nel mese di giugno un appuntamento da non perdere per tutti gli amanti della storia legata alla nostra città. Penso ad “Alatri Jazz”, diretto e organizzato magistralmente dal M° Mauro Bottini, che ci permette da anni di godere di grandi artisti nazionali e internazionali nella splendida cornice del nostro centro storico. Ed ancora al ”Festival Internazionale del Folklore”, arrivato ormai alla sua 48* edizione e che anche quest’anno ci permetterà di vivere giornate magiche: la città infatti, come ogni anno, si colorerà con musiche, balli e atmosfere provenienti da tutto il mondo. Come sempre ormai, affiancato dal “DopoFestival” momento di festa e vera integrazione trai i nostri ospiti e tutti i cittadini di Alatri>>. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale di Alatri con delega alla Cultura Carlo Fantini.

<<Grande spazio anche in campo artistico – continua Fantini – con il ritorno di Expò d’arte “Città di Alatri” e successivamente di una “Estemporanea di pittura” entrambe a cura dell’associazione Acta. Tantissimi saranno gli appuntamenti dedicati alla grande musica d’autore che si terranno nella bellissima cornice del chiostro di San Francesco. E poi tutte le manifestazioni della nostra tradizione: dalla “fiera delle cipolle”, un format cresciuto in qualità e popolarità negli ultimi anni, alla festa della “Madonna della libera”, passando per “il palio delle quattro porte” per concludere poi con “Tipica”, la festa di fine estate. Una importante novità saranno le “Cantine aperte” che si terranno 15/16 settembre a cura della pro loco, una occasione imperdibile per riscoprire le bellezze dei nostri vicoli. A fine Agosto, dopo il successo della prima edizione, tornerà in una vesta tutta rinnovata e da scoprire: “Alatri street music food” connubio esemplare di musica per tutti i gusti e kermesse gastronomica del cibo da strada con all’interno un percorso speciale di birre artigianali, organizzato in collaborazione tra l’associazione la pecora blu e crediv sas. Tutto questo- conclude il responsabile della Cultura- grazie al grande lavoro della macchina organizzativa dell’assessorato alla cultura, molto spesso affiancata dalla proloco di Alatri e grazie anche all’impegno delle associazioni locali. Potendo contare, anche quest’anno, sul sostegno preciso e puntuale della Regione Lazio e del suo rappresentante locale, il consigliere regionale Mauro Buschini>>.

Andrea Tagliaferri