Alatri – Miss Italia, appello alla Ciociaria per sostenere Marta

La stupenda modella nostrana si batterà per la fascia di Miss Italia 2018. Raffaello Balzo, ex Isola dei Famosi, ricorda con piacere quando fu eletta Miss Fumone: “Spiccava tra tutte per bellezza e portamento”.

Grande fermento in città ma anche nel resto della Ciociaria per Marta Valentini, 20 enne nata ad Alatri ma residente nel capoluogo, diplomata al Liceo Artistico e modella di professione. Alta 1.80 mt, occhi marroni e capelli castani, sorriso smagliante e corpo da vera sportiva, vista la sua passione per il nuoto e la palestra, Marta non ha nulla da temere dalle altre bellissime concorrenti, perché ha dimostrato in passato di avere anche “qualcosa da dire”; non solo bellezza, dunque, ma tanto carattere e grinta da vendere.

Del resto possiamo citarci come tra i primi ad averla “capita” in tutta la sua bellezza e particolarità, dal momento che eravamo in giuria quando nel 2015, a luglio, venne eletta come Miss Fumone, durante le incantate serate sotto la rocca medievale “Fumone Summer nights” ideate ed organizzate da Marco Del Monte col suo staff e condotte da Simona Frezza. Nella giuria, quell’anno, oltre a noi c’erano il Comico Max Sabatini, Raffaella Licocci della Hip Hop Academy di Frosinone, Tiziana Terassi che negli anni Novanta ha partecipato ben tre volte a Miss Italia, il Consigliere comunale di Alatri, Maurizio Maggi e, soprattutto, in qualità di presidente l’attore e modello Raffaello Balzo (nella foto a sinistra), che veniva da grande popolarità per la partecipazione all’Isola dei Famosi, Elisa di Rivombrosa, Cento Vetrine, Un posto al Sole.

E’ così che Raffaello ha commentato la notizia di Marta Valentini alle finali di Miss Italia: “Sono davvero felice di sapere che quella giovanissima 17enne, ancora agli inizi ma già bellissima e preparata all’epoca, oggi sia una modella professionista e che sia stata selezionata tra le 30 più belle d’Italia per partecipare alla finalissima del più importante concorso di bellezza italiano. Non avevo dubbi già all’epoca che Marta facesse strada in questo settore perché era davvero portata, elegante, bella, ma soprattutto molto sveglia e intelligente, virtù fondamentale quanto il lato estetico. Con i colleghi in giuria fummo tutti d’accordo, del resto spiccava tra le altre, seppure bellissime, perché già sembrava di un altro livello”.

Ricordiamo che Marta Valentini ha guadagnato la partecipazione alle finalissime di Miss Italia vincendo la fascia di Miss Eleganza Lazio 2018 la scorsa estate a Luglio a Sabaudia durante la terza tappa delle finali regionali di Miss Italia, giunta alla sua 79a edizione. Dopo la fascia di Miss Sabaudia, infatti, assegnata il venerdì, domenica sera in palio c’era il titolo di Miss Eleganza Lazio 2018, molto importante perché consentiva alla vincitrice di accedere alle prefinali nazionali di Jesolo. La fascia di Miss Eleganza fu assegnata per la prima volta nel 1950 a Sofia Loren, per “ripagarla” della mancata vittoria quindi porterà sicuramente fortuna anche alla nostra Marta.

La finalissima andrà in onda sul canale televisivo LA7 alle ore 21,10 di oggi, lunedì 17 settembre, condotta da Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Si può votare da casa con il televoto tramite il 894100 o tramite sms al 4770471.

Forza Marta! Un appello a tutti i ciociari: sosteniamo una bellezza nostrana; del resto se dovesse vincere farebbe pubblicità alla nostra terra per un anno in giro per l’Italia…noi l’avevamo capito già nel 2015 che aveva talento, ora tocca spingerla fino al risultato più alto!

Andrea Tagliaferri