Alatri – Fontana S.Pietro, l’associazione riparte

L’associazione per la tutela del territorio che prende il nome dall’antico lavatoio di Tecchiena (Alatri) torna a farsi sentire. Dopo le tante manifestazioni contro i due insediamenti industriali in itinere nella zona compresa tra i comuni di Alatri, Frosinone e Ferentino, infatti, si torna a parlare di ambiente con una manifestazione intitolata “Perché verde è più bello”.

L’evento è previsto per domenica prossima, 16 dicembre, alle ore 8 del mattino.

Il punto di ritrovo dove l’associazione “Salviamo Fontana San Pietro” attenderà i cittadini, sarà proprio la fontana in via Colle San Pietro, per poi partire e ripulire le strade della contrada come segno concreto ma anche simbolico di un modo “sostenibile” di essere cittadini a tempo pieno. <<Vogliamo sensibilizzare noi stessi a fare meglio il nostro dovere nel rispetto reciproco e nella piena libertà di dire quello che si pensa>> dichiarano dall’associazione. <<Puliamo Fontana San Pietro per rinnovare il nostro impegno a partecipare attivamente alla vita pubblica e sociale con i comportamenti adeguati e rispettosi della comunità. Camminiamo insieme per parlare alle persone e scambiare opinioni con animo gentile ma determinato, pronti a segnalare abusi che possano arrecare danno alla comunità>>. Quale occasione migliore per continuare il percorso di sensibilizzazione e di impegno sulle tematiche della salute e dell’ambiente iniziato lottando contro i due insediamenti previsti in zona, uno per la triturazione dei residui dello sfalcio del verde pubblico per la produzione di cippato fresco (che poi diventerà pellet) e l’altro per lo stoccaggio e la frantumazione di residui inerti di lavorazioni edili. <<…Cogliamo l’occasione di questa nuova iniziativa per prendere atto di quanto fatto fino ad oggi e nello specifico riconosciamo di fatto e di diritto i contenuti della Determina della Regione Lazio N G11481 del 18/09/2018 riguardante l’autorizzazione di un Impianto per il trattamento di rifiuti inerti. Sottolineiamo che la nostra iniziativa ha determinato già il ridimensionamento dell’impianto di cippatura abbassando la produttività giornaliera. La Determina non subordina l’avvio dell’impianto ad altro passaggio procedurale ma indica una serie di prescrizioni alle quali la Ditta deve attenersi… affermiamo tuttavia insieme a Voi che non siamo per nulla soddisfatti riguardo al problema centrale che rimane apertissimo:la tutela della salute pubblica attraverso la misura e la riduzione del rischio, già precario, visto quanto relazionato da diversi rapporti di tecnici esperti>>.

And. Tag.