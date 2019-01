AGGIORNAMENTO Sora – Tragedia ad Ateleta, la città piange Nico

Due città in lutto per la morte di Nico Mastropietro, il giovane boscaiolo deceduto ad Ateleta.

<Se è vero che in questa vita si semina, e nell’altra si raccoglie, porta con te un sacco bello grande che ne hai di lavoro!> è solo uno dei tanti post condivisi sulla bacheca Facebook di Nico Mastropietro. Il giovane deceduto, nel primo pomeriggio di ieri, a seguito di un incidente avvenuto in Abruzzo. Sono molti gli amici che, in queste ore, lo hanno ricordato con un post, una foto o un semplice RIP.

La tragedia è avvenuta in bosco nei pressi Ateleta dove il 26enne, insieme ai suoi familiari, stava tagliando la legna. Nico, originario di Sora ma residente a Balsorano, sarebbe stato travolto da un tronco. I sanitari del 118 giunti sul luogo, insieme ai carabinieri, non hanno potuto far altro che costatare il decesso. Ora due città, Sora e Balsorano, piangono il 26enne che, proprio l’anno scorso, era stato eletto consigliere comunale dell’amministrazione abruzzese. La salma, al momento, si trova all’obitorio di Sulmona dove, probabilmente, verrà effettuata l’autopsia. (foto da Facebook)

red.

